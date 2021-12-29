Сеул, 29 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В связи с увеличением доли возобновляемых источников энергии к 2030 году правительство Южной Кореи намерено направить 78 трлн вон (~$65,7 млрд) в укрепление энергосистемы страны в целях обеспечения её стабильной работы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на план модернизации энергосистемы, представленный 28 декабря вторым заместителем министра торговли, промышленности и энергетики Пак Ки Ёном.

Pexels Энергия

По их словам, власти намерены сосредоточиться на решении проблем задержки строительства объектов линий электропередач и энергетики.

Известно, что в рамках данного плана к 2025 году в Южной Корее разработают комплексную систему управления, которая будет отслеживать и дистанционно контролировать объём производства возобновляемой энергии в режиме реального времени.

А также внести изменения в нормативные акты по эксплуатации энергосистемы, предусматривающие стандарты для объектов возобновляемой энергии.