Элиста, , 15:06 — REGNUM В Калмыкии в течение двух дней сохранятся сильный гололед и сильное гололёдно-изморозевое отложение. В связи с непогодой объявлено экстренное предупреждение, передаёт ИА REGNUM 29 декабря.

Гололед Дарья Драй © ИА REGNUM

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Синоптики Калмыцкого гидрометцентра прогнозируют, что до конца дня 30 декабря в юго-западных и центральных районах Калмыкии сохранится гололёд. В непогоду следует быть предельно внимательными и максимально сократить пребывание на улице.

Сложные погодные условия могут спровоцировать порывы линий связи и электропередачи, затруднение в работе транспорта, рост дорожных аварий.