Берлин, 29 декабря 2021, 15:05 — REGNUM Природный газ, по мнению властей Германии, является важной технологией в период перехода Евросоюза на альтернативные источники энергии. Об этом 29 декабря заявил на брифинге представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
«Для правительства ФРГ природный газ в свете выхода из атомной энергетики и производства электроэнергии из угля важной переходной технологией на пути к углеродной нейтральности», — сказал он.
«К этому больше нечего добавить», — добавил Бюхнер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Европейский союз не сможет к 2025 году перейти к т.н. «зеленой» экономике.