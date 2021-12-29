Берлин, 29 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Природный газ, по мнению властей Германии, является важной технологией в период перехода Евросоюза на альтернативные источники энергии. Об этом 29 декабря заявил на брифинге представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Для правительства ФРГ природный газ в свете выхода из атомной энергетики и производства электроэнергии из угля важной переходной технологией на пути к углеродной нейтральности», — сказал он.

«К этому больше нечего добавить», — добавил Бюхнер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Европейский союз не сможет к 2025 году перейти к т.н. «зеленой» экономике.