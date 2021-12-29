Москва, 29 декабря 2021, 15:02 — REGNUM Российская Федерация готова выступить посредником в переговорах между Турцией и Арменией по вопросам нормализации отношений, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Дипломат подчеркнул, что Москва готова оказать сторонам «посредническое содействие в любых формах».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместители глав МИД Азербайджана, Армении, России, Ирана и Турции приняли участие в заседании региональной платформы сотрудничества на Южном Кавказе.
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