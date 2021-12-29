Москва, 29 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел России ожидают, что комиссия по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы будет создана уже в ближайшее время. Об этом в опубликованном РИА Новости 29 декабря интервью сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Каких-либо непреодолимых препятствий на пути реализации данной договорённости на высшем уровне не усматриваем», — сказал представитель российского дипломатического ведомства.

Он подчеркнул, что это не относится к вопросу о Нагорном Карабахе. Проблема тянется с распада СССР, когда граница между республиками не была оформлена нужным образом.

Напомним, в октябре 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что распорядился отвести войска от границы с Азербайджаном, чтобы избежать войны. 11 ноября Баку ввёл на перешедшем под его контроль участке дороги Горис — Капан в Сюникской области Армении таможенные посты.