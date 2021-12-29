Саратов, 29 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Саратове в школе №18 произошло возгорание. К месту происшествия подтянуты службы спасения, сообщает 29 декабря мэрия.

Pixabay.com Пожар

Начальнику управления защиты населения и территорий города от ЧС Андрею Пономареву и главе районной администрации Алексею Постнову поручено развернуть оперативный штаб и оказать необходимое содействие.

По предварительной версии, замкнуло проводку в одном из кабинетов на втором этаже. Детей в учебном заведении не было.

В 15:56 (местное время) возгорание локализовали. Площадь пожара составила 60 кв. метров. Пострадавших нет, добавили в мэрии.

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания в образовательном учреждении.

ИА REGNUM напоминает, в мэрии Саратова учебным заведениям рекомендовали начать зимние каникулы с 25 декабря вплоть до 8 января 2022 года включительно.

Читайте также: На саратовской ГЭС ликвидировали пожар