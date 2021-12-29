Элиста, 29 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате ДТП, которое случилось на трассе Р-216 Астрахань — Ставрополь. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Республике Калмыкия.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла поздним вечером 28 декабря в Приютненском районе Калмыкии. Примерно в 23:45 мск легковой автомобиль опрокинулся в кювет. Травмы получили три человека.

О причинах ДТП не сообщается. Не исключено, что спровоцировали аварию неблагоприятные погодные условия.

На месте происшествия работали силы и средства Приютненского пожарно-спасательного гарнизона.