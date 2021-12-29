Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали еще 533 случая заражения коронавирусом. Из них 298 в Екатеринбурге. Об этом 29 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 197 594 человека. Оправились от болезни 170 299 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции умерли 9353 гражданина.

В регионе по-прежнему происходит снижение уровня заболеваемости COVID-19. Днем ранее в области зафиксировали 544 случая заражения коронавирусом.