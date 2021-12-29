Газа, Палестина, 29 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Военные Израиля нанесли артиллерийский удар по позициям группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает информационное агентство al-Quds.

Israel Defense Forces Сектор Газа

По данным журналистов, целями израильской артиллерии стали наблюдательные пункты ХАМАС, недалеко от Бейт-Лахии в северной части сектора Газа. В результате обстрела ранения получили как минимум три человека.

По информации местных СМИ, удар по палестинской территории был нанесён в ответ на недавний обстрел израильской территории. Ранее пулевое ранение в ногу получил фермер, работавший вблизи линии разграничения с сектором Газа.

Израильские власти издали распоряжение, предписывающее всем гражданам покинуть приграничный район до дальнейшего уведомления.