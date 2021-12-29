Москва, , 14:56 — REGNUM Предложение о заключении международного соглашения по регулированию интернета — это реализуемо, но вероятно, не более чем гипотетическое предложение какой-нибудь другой страны управлять нашими транспортными потоками из Брюсселя, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

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«Тут не следует питать иллюзий, хотя вряд ли МИД России их питает, и его предложение, вероятно, призвано скорее демонстрировать нашу позицию.

Если сейчас построить рейтинги самых популярных интернет-ресурсов для каждой страны, то в первой десятке в лучшем случае найдутся два или три неамериканских. Все остальные информационные сервисы в сети сейчас все страны получают из США.

Совместное управление интернетом этим странам нужно не больше, чем детям — управление логистикой ларька с сахарной ватой. Детей интересует сама сахарная вата, а не ремонт аппарата для её приготовления.

Исключение составляют лишь две страны — Китай и Россия, в которых есть собственные популярные интернет-сервисы и мобильные приложения.

При этом если Китай оборонял свой рынок при помощи прямых запретов, то России удавалось отстоять его рыночными методами.

Впрочем, США недавно нанесли сокрушительный удар по Huawei, запретив Google предоставлять этой компании свои мобильные приложения и фактически убрав смартфоны Huawei с рынка.

Что же касается России, то мы не производим смартфоны, и конкурентоспособной операционной системы для них у нас пока тоже нет. А это означает, что американцы продолжили наступление, захватив стратегические высоты в мире мобильного интернета.

Ради чего им теперь менять стратегию и отказываться от завоеванного десятилетиями труда? В возможности фактически регулировать глобальные информационные потоки заложены большие перспективы американской экономики на десятилетия вперёд.

Впрочем, те, кто предлагает совместное управление, фактически готовят обоснование на случай, если интернет в каком-то регионе будет решено окружить великой стеной по китайскому примеру.

Аргумент будет вполне искренним: дескать, нам текущее разделение полномочий невыгодно, весь мир оказывается в роли покупателя у одного продавца, поэтому мы попробуем своего рода виртуальный Brexit.

Успех совершенно не гарантирован, результат может оказаться отнюдь не так хорош, как у китайцев с их рынком в 1,4 млрд потребителей. Но развитие, как известно, идёт методом проб и дорогих ошибок», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов рассказал, что Россия предлагает заключить соглашение на международном уровне о регулировании интернета.

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