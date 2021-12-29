Вашингтон, 29 декабря 2021, 14:56 — REGNUM Американский рэпер Dr.Dre (Андре Янг) и его бывшая супруга заключили соглашение об урегулировании их имущественных отношений. Об этом 29 декабря пишет TMZ, ссылаясь на свой источник.
По словам инсайдера, Dr. Dre «рад», что его экс-жена Николь Янг получит лишь часть его имущества. Рэпер выплатит $100 млн, при этом его состояние оценивается в $840 млн.
ИА REGNUM напоминает, что Николь Янг подала документы на развод с Андре Янгом летом 2020 года. Пара прожила в браке 24 года.
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