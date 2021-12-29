Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Американский рэпер Dr.Dre (Андре Янг) и его бывшая супруга заключили соглашение об урегулировании их имущественных отношений. Об этом 29 декабря пишет TMZ, ссылаясь на свой источник.

Dr. Dre Jason Persse

По словам инсайдера, Dr. Dre «рад», что его экс-жена Николь Янг получит лишь часть его имущества. Рэпер выплатит $100 млн, при этом его состояние оценивается в $840 млн.

ИА REGNUM напоминает, что Николь Янг подала документы на развод с Андре Янгом летом 2020 года. Пара прожила в браке 24 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадонна обвинила Tory Lanez в незаконном использовании её хита 1985 года