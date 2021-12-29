Самара, , 14:55 — REGNUM Десять домов культуры открыли свои двери после реконструкции в 2021 году в Самарской области. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Открытие Дома культуры Mokrousovo.ru

Глава региона Дмитрий Азаров оценил качество капитального ремонта здания детской школы искусств «Лира» в Новокуйбышевске. Работы здесь велись в рамках национального проекта «Культура».

Сообщается, что школа была основана в 1960 году. В 1991 году коллектив переехал в здание на проспекте Победы, д. 38. Это первый капремонт, который был проведен в этой школе за 30 лет. Здесь рабочие обновили фасад, отремонтировали кровлю, также полностью были заменены все инженерные коммуникации, пожарная и охранная системы.

Отмечается, что в текущем году в регионе после реконструкции были открыты десять домов культуры. Еще два новых дома культуры сейчас возводятся, идет работа по обновлению и оснащению новыми инструментами учреждений допобразования.

«Я рад, что и в детскую школу искусств «Лира» тоже поступили новые инструменты, и у ребят есть возможность заниматься на самых современных, самых новых инструментах. Очень надеюсь, что дух творчества, который сегодня есть в Новокуйбышевске, будет в дальнейшем способствовать опережающему развитию города. Мы обязательно продолжим поддерживать развитие культуры, и, конечно, здравоохранения, образования. Но именно сфера культуры в Новокуйбышевске, на мой взгляд, развивается семимильными шагами. Мы не только будем продолжать здесь реконструировать, ремонтировать объекты культуры, поставлять новые инструменты», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он также сообщил, что в 2022 году в регионе намерены начать строительство нового здания для театра-студии «Грань». Азаров подчеркнул, что это будет первый новый театр в России, который будет построен в малом городе.