Киев, , 14:52 — REGNUM В случае досрочных выборов президента на Украине за пост главы государства могли бы претендовать два политика — действующий президент страны Владимир Зеленский и бывший руководитель Украины Пётр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, обнародованные 29 декабря центром Разумкова.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский на дебатах Gov.ua

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Так, согласно опросу, если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (17,5% всех опрошенных, или 24% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). При этом за Порошенко планируют проголосовать 11% и 16% опрошенных соответственно. Именно эти два политика вышли бы во второй тур.

При этом во втором туре шансы на победу у обоих кандидатов были бы равные. За каждого готовы были бы отдать голоса 50% избирателей.

«По сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося в конце июля — начале августа этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, снизилась с 28% до 23% среди всех опрошенных, а доля тех, кто готов голосовать за Порошенко, выросла с 17% до 23%», — отмечено в опросе.

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Добавим, что участие в опросе, который проводился совместно с фондом «Демократические инициативы» им. Илько Кучерива в период с 17 по 22 декабря, приняли участие 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса, поведённого социологической службой Центра имени Разумкова в октябре 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, обогнав в этом списке своего предшественника Петра Порошенко.