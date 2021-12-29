Тбилиси, , 14:51 — REGNUM Прямое авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено после того, как для этого возникнут необходимые условия. Об этом в опубликованном РИА Новости 29 декабря интервью сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«При решении вопросов возобновления авиасообщения с отдельными иностранными государствами мы ориентируемся прежде всего на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в той или иной стране, а также рекомендации профильного ведомства — Роспотребнадзора», — сказал Руденко.

Он добавил, что Грузию от других стран отличает политическая ситуация. Дипломат отметил, что запрет на прямое авиасообщение стал реакцией на антироссийскую акцию радикалов в Грузии в 2019 году.

Как сказал Руденко, условия отмены запрета на полёты грузинской стороне «хорошо известны», и он не будет их повторять.

Напомним, в июне 2019 года в здании парламента Грузии проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Её председателя, депутата Госдумы России от КПРФ Сергея Гаврилова, посадили в кресло спикера парламента. Грузинские депутаты от оппозиции заявили, что это оскорбляет Грузию и стали собирать сторонников на антироссийскую акцию. Собравшаяся толпа попыталась штурмом взять парламент и была жёстко разогнана спецназом.