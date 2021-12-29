Ярославль, 29 декабря 2021, 14:51 — REGNUM Исполняющий обязанности председателя правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко покидает свой пост. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев.
Последний рабочий день Дмитрий Степаненко на посту — 30 декабря.
В числе важных достижений за время своей работы чиновник отметил возобновление работы НПЗ имени Менделеева в Тутаевском районе, завода «Раскат» в Рыбинске, «Верфи братьев Нобель», решение проблем обманутых дольщиков, увеличение темпов строительства и ремонта дорог. За пять лет действия проекта «Решаем вместе» было благоустроено 2500 объектов, парков, дворов и скверов во всех районах области. Введено в эксплуатацию 25 детских садов и яслей, 3 школы, больше 220 спортивных объектов. Было начато строительство хирургического корпуса областной онкологической больницы, волейбольного центра, школ в Борисоглебском районе и Ярославле. Председатель правительства также лично курировал восстановление храма Богоявления, в котором был крещён флотоводец Фёдор Ушаков.
Степаненко пообещал, что не потеряет связь с регионом и не раз приедет в Ярославскую область.
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