Ярославль, 29 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности председателя правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко покидает свой пост. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Yarregion.ru Дмитрий Степаненко

Последний рабочий день Дмитрий Степаненко на посту — 30 декабря.

«Хочу поблагодарить очень многих людей, которые каждый день на своем участке ответственно и профессионально выполняли свою работу. Много новых проектов удалось запустить и реализовать. Много проблем решить, которые непосредственно касались жителей региона. Отдельные слова благодарности — главам», — поблагодарил коллег и жителей региона Дмитрий Степаненко.

В числе важных достижений за время своей работы чиновник отметил возобновление работы НПЗ имени Менделеева в Тутаевском районе, завода «Раскат» в Рыбинске, «Верфи братьев Нобель», решение проблем обманутых дольщиков, увеличение темпов строительства и ремонта дорог. За пять лет действия проекта «Решаем вместе» было благоустроено 2500 объектов, парков, дворов и скверов во всех районах области. Введено в эксплуатацию 25 детских садов и яслей, 3 школы, больше 220 спортивных объектов. Было начато строительство хирургического корпуса областной онкологической больницы, волейбольного центра, школ в Борисоглебском районе и Ярославле. Председатель правительства также лично курировал восстановление храма Богоявления, в котором был крещён флотоводец Фёдор Ушаков.

«Всего этого мы добивались вместе. Я благодарен каждому из вас, Ярославской области за этот опыт, за возможность реализовать много важных и полезных проектов для жителей и для региона. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть он принесет приятные перемены и новые победы! Здоровья вам и всего самого доброго», — сказал Дмитрий Степаненко.

Степаненко пообещал, что не потеряет связь с регионом и не раз приедет в Ярославскую область.