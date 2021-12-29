Варшава, 29 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Приговор польскому военнослужащему Эмилю Чечко, бежавшему в Белоруссию, вынес окружной суд польского города Ольштын. Солдата осудили на шесть месяцев тюрьмы за издевательства над матерью, сообщает 29 декабря агентство PAP.

Суд

Представитель суда заявил, что Чечко злоупотреблял алкоголем и совершал в отношении собственной матери действия, «которые приобрели характер физических и психологических издевательств». Суд запретил Чечко на протяжении года приближаться к матери ближе 50 метров.

Ранее районный суд города Бартошице вынес приговор Чечко за эпизод с матерью, произошедший в мае этого года. Тогда солдата задержал во время семейной ссоры полицейский наряд. Прежний приговор утверждён новым судебным решением.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши Эмиль Чечко перешел через границу в Белоруссию и попросил об убежище. Он рассказал о жестоких расправах польских военных над нелегальными мигрантами. На родине Чечко обвинили в дезертирстве, ему грозит военный трибунал.

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