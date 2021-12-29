Сухум, , 14:42 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания принял лидеров оппозиции республики: главу «Абхазского народного движения» Адгура Ардзинбу и руководителя общественной организации «Ахьаца» Ахру Бжанию. Об этом 29 декабря сообщает «Апсныпресс».

Аслан Бжания Presidentofabkhazia.org

По данным журналистов, в ходе встречи стороны обсудили предложение оппозиционных лидеров перенести выборы в парламент республики на год, отправить правительство в отставку и провести конституционную реформу. Президент не поддержал эти призывы.

Сообщается, что Аслан Бжания сообщил о работе комиссии, которая подготовила предложения по конституционной реформе в республике. Эти предлжения представят на рассмотрение в парламент.

Стоит отметить, что протестная акция, прошедшая в Сухуме 21 декабря, сопровождалась беспорядками. Толпа попыталась захватить правительственные здания, но правоохранители этого не допустили. По итогам митинга была принята резолюция, в которой кроме озвученных предложений депутатов парламента призвали запустить процедуру импичмента президента.