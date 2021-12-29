Москва, 29 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В каждой стране свои культурные и исторические особенности, устои и правила. Поэтому правительства разных стран вносят ограничения в работу сайтов в интернете, транслирующих чуждые жителям этих стран ценности, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

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«Полностью закрываться от внешнего мира и создавать свой собственный полноценный интернет недешевая и трудоемкая задача, которая в итоге приведет к железным занавесям между странами.

Соглашение о международном регулировании управления интернетом, в случае, если к нему присоединятся все страны, поможет участникам, с одной стороны, быть вовлеченными в общее интернет-пространство, с другой, сохранять свои ценности, ограничив негативное влияние со стороны.

Всегда исхожу из того, что любая договорённость лучше ее отсутствия и, уж тем более, лучше хаоса, неопределенности и излишних ограничений, которых можно было бы избежать.

Сложно давать конкретную оценку предложению о международном регулировании управления интернетом, пока не опубликован текст соглашения, но в целом считаю идею здравой», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал, что Россия предлагает заключить соглашение на международном уровне о регулировании интернета.

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