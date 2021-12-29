29 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что группа депутатов украинского парламента предложила внести поправки в украинское законодательство, в соответствии с которыми предлагается отменить обязательную постановку женщин на воинский учет.

Мирослава Романенко, , 19:31 — REGNUM Группа депутатов украинского парламента предложила внести поправки в украинское законодательство, в соответствии с которыми предлагается отменить обязательную постановку женщин на воинский учет. Об этом 28 декабря на своем телеграм-канале сообщил депутат Рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Илья Репин. Украинка. 1875

«Внёс в парламент законопроект о том, что на воинский учёт женщины становятся только добровольно. Исключая медиков. Соавторами стали 58 депутатов от «Слуги народа» и других фракций», — написал он.

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «headlines Украина». Многие скептически отнеслись к законопроекту, отметив, что он, вероятно, вряд ли будет поддержан необходимым для его принятия количеством голосов депутатов.

«Мне почему-то кажется, что это был тест на то, какой уровень патриотизма среди украиночек», — предположил один из комментирующих.

«Сначала сделают, потом подумают…» — добавил ГК.

«Не проголосуют. Не от тех депутатов инициатива исходит», — считает Владимир П.

«В общем, Бужанский вызывает уважение, но как-то законопроекты его все постфактум и нежизнеспособны», — отметила Таисия.

Президент Украины Владимир Зеленский с военнослужащей ВСУ President.gov.ua

«Спрыгивают с темы, чтобы окончательно не обвалить рейтинг Зеленского», — пишет Vadim.

«В первую очередь нужно, чтобы нардепы внесли законопроект… [согласно которому] на воинский учет в первую очередь встают их жены, мамы, тети и дети от 18 лет — поголовно весь их женский род. После постановки на военный учет этих особей, что подтверждено будет публично, можно будет поговорить и о женщинах Украины…» — отреагировала Олена.

«У нас сначала всё добровольно, как и вакцинация», — отметила masha.

«Мавр сделал своё дело, мавр может уходить. Как потрясающе эти пару инфоповодов (повестка и арест Порошенко, призыв беременных, престарелых женщин) заглушили череду зашкваров «слуг народа» (депутатов Рады от фракции «Слуга народа» — М. Р.). Браво. Ну могут ведь работать, когда припекает», — добавил Геннадий.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Изображает чужого среди своих, но веры ему нет», — пишет о Бужанском Ivan R.

«Позорники. Бужанский уже вносил пустой закон по «защите» русского языка. Фикция, чтобы прикрыть свой зад и показать «оппозиционность»…» — подытожил Вадим.

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