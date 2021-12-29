Новосибирск, , 14:38 — REGNUM Новосибирские бизнесмены, работающие в сфере аттракционов, детских развлекательных центров и игровых комнат получат поддержку. Предоставление субсидии одобрено сегодня, 29 декабря, на внеочередном заседании правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аттракцион Марина Каширская © ИА REGNUM

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Напомним, с сегодняшнего дня, 29 декабря, и по 9 января 2022 года на территории области приостановлена работа аттракционов, детских развлекательных центров и игровых комнат.

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Субсидия будет предоставлена единоразово для компенсации затрат на выплату заработной платы сотрудникам. Источник — средства областного бюджета. Мера поддержки будет оказана в заявительном порядке.