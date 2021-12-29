Киев, , 14:36 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении в том числе главы Крыма Сергея Аксенова и бывшего прокурора республики Натальи Поклонской. Об этом 29 декабря сообщается на сайте генпрокуратуры.

«Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек — руководителей администрации РФ в Крыму и Севастополе», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура обвиняет их «в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.