Судак, Крым, 29 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате конфликта с применением травматического оружия в Крыму 29 декабря. Об этом сообщило МВД по Республике Крым.

Цитата из к/ф «Мерантау». Реж. Гарет Эванс. 2009. Индонезия Конфликт

Конфликт произошёл в селе Морское в районе Судака. Двое мужчин открыли стрельбу из пневматического оружия, в результате ранения получили двое их противников. Они госпитализированы с травмами.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемых в совершении преступления разыскивают, их личности установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря вечером в Махачкале произошёл конфликт, в котором приняли участие около 40 человек. Правоохранителям пришлось усмирять стороны, применяя при этом табельное оружие.