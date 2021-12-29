Кабул, , 14:39 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, рассчитывает на дальнейшую помощь стране от России. Об этом заявил 29 декабря представитель движения Забиулла Муджахид.

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Он отметил, что Россия много раз отправляла Афганистану гуманитарную помощь, и власти страны ей благодарны. Афганскому народу помощь по-прежнему нужна, так как страна недавно вышла из войны.

«Наш народ испытывает экономические трудности и сталкивается с затяжным экономическим кризисом, сейчас мы ожидаем продолжения помощи и сотрудничества Москвы в этом направлении», — заявил Муджахид РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная партия российской гуманитарной помощи прибыла в Кабул 18 декабря.

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