Ростов-на-Дону, , 14:33 — REGNUM На стадионе «Ростов Арена» одна из ростовских компаний устроила корпоратив, который завершился праздничным фейерверком. Видеокадры с мероприятия опубликовала в своём Instagram приглашённая ведущая.

Ростов-Арена Иван Шилов © ИА REGNUM

По некоторым данным, корпоратив собрал сотрудников компании, которая занимается обслуживанием и ремонтом спецтехники и грузовиков. К этому дню были подготовлены выступления звёзд шоу-бизнеса, танцевальные и музыкальные номера.Предположительно, стоимость праздника составила не менее 10 млн рублей.