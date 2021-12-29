Бухарест, 29 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Румынии выявили 1300 новых случаев заражения коронавирусом, в реанимационные отделения госпитализированы 359 человек. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранение страны сообщает «Румынское телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, распространение коронавируса наблюдается сразу в 15 регионах, скончались 35 человек, 32 из которых не были вакцинированы.

По сообщениям местных медиков, в ряде лечебных заведений ощущается нехватка необходимых лекарств и технических средств. Предполагается, что в ближайшее время румынское правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств на борьбу с пандемией.

Напомним, по состоянию на 29 декабря число граждан Румынии, заразившихся коронавирусной инфекцией, составило 1,8 млн. человек. Из них скончались 58 642 человека.