Москва, , 14:29 — REGNUM Наилучшим вариантом хранения сбережений (если оставить за скобками дискуссии варианты с облигациями федерального займа) для жителей России стал бы мультивалютный портфель, включающий в себя рубли, доллары и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«При этом в американской валюте предпочтительно хранить часть накоплений, которые их владелец не планирует тратить в ближайшие полгода.

Политика ФРС США в последние месяцы гарантирует рост курса доллара в ближайшей перспективе, в то время как евро демонстрирует тренд к падению.

Следует учесть и то, что курс доллара обеспечен более совершенной и развитой системой финансовых инструментов.

Жители российских мегаполисов могут рассмотреть возможность приобретения японской йены, швейцарских франков или сингапурских долларов.

Однако целесообразность этого шага с точки зрения удобства вызывает сомнения», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сбережения лучше держать в долларах или евро, считает глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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