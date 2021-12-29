Уфа, 29 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Муниципальный общественный транспорт в новогоднюю ночь в Уфе будет работать до 3 часов 30 минут. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний трамвай

«Так, с 22:00 часов 31 декабря до 03:30 часов 1 января будет организована работа так называемых «Новогодних маршрутов»: №75 «Сипайлово — Горсовет», №258 «Микрорайон «Серебряный ручей» — Микрорайон «Яркий» — Уфимский ДОК» (через ул. Менделеева и Первомайскую), №290 «Уфимский ДОК — ДК УМПО — ТСК «Пушкинский», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что интервал движения общественного транспорта будет составлять 15−20 минут.

Помимо этого, будут накапливаться троллейбусы на следующих остановках:

— «Госцирк» в количестве пяти единиц: один — до ост. «Троллейбусное депо № 2»; два — до ост. «Уфимский ДОК» (по ул. Первомайской); два — до ост. «Уфимский ДОК» (по ул. Кольцевой).

— «Гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова» в количестве пяти единиц: один — до ост. «ТК «Центральный»; два — до ост. «Мкр. «Белореченский» (по ул. Айской); два — до ост. «Уфа-Арена» (по ул. Р. Зорге);

На остановке «Госцирк» будет произведено накопление четырех трамваев: два — до ост. «Улица Пушкина»; один — до ост. «Железнодорожный вокзал»; один — до ост. «Зеленая роща».

На площади около ДК Моторостроитель (бывший — ДК УМПО) три автобуса маршрута №221 отвезут жителей в сторону Шакши.

Сообщается, что с 31 декабря по 9 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.