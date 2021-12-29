Вашингтон, 29 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Сервис Netflix показал сцену из четвёртого сезона сериала «Кобра Кай». Об этом 29 декабря пишет «Канобу».

Скриншот с YouTube Кадр из сериала «Кобра Кай»

Ролик с новыми кадрами доступен на официальном YouTube-канале сервиса. В сцене сэнсэй Дэниэл ЛаРуссо (Ральф Мачио) преподаёт урок своим ученикам — они пытаются поймать рыбу голыми руками.

ИА REGNUM напоминает, что премьера четвёртого сезона сериала «Кобра Кай» состоится 31 декабря 2021 года. Шоу будет доступно на платформе Netflix.