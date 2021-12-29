Москва, 29 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы произошёл взрыв в одной из квартир жилого дома в районе Северное Тушино. Об этом 29 декабря сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Pixabay.com Разбитое стекло

Источник уточнил, что ЧП случилось по адресу: улица Героев Панфиловцев, дом 27, корпус 2. На первом этаже пятиэтажного дома на кухне квартиры произошёл взрыв неизвестного происхождения. При этом газовое оборудование находилось в исправном состоянии.

Уточняется, что в результате пострадал один человек, нарушено остекление.