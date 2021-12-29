Пекин, 29 декабря, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в 2022 году продолжат наращивать разведывательную и иную военную активность вблизи границ материкового Китая. Такие выводы делают китайские аналитики на фоне подписания президентом США Джо Байденом оборонного бюджета на 2022 финансовый год, который предусматривает увеличение военных расходов, в том числе в отношении КНР. Об этом 29 декабря сообщает газета Global Times.

Iecs США и Китай

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«Согласно мониторингу китайского аналитического центра, военные США проводили очень интенсивные операции вблизи Китая, включая воздушную разведку, учения авианосных групп и действия подводных лодок в течение прошлого года, создавая серьёзные военные угрозы и риски для безопасности Китая в регионах, включая Южно-Китайское море и Тайваньский пролив», — заявляют военные эксперты.

Так, по данным Global Times, за прошедший год американские самолёты-разведчики совершили около 1200 разведывательных полётов вблизи китайской территории, причём некоторые из них приблизились на расстояние 20 морских миль от территориальной границы материковой части Китая. Кроме того, американские авианосные, а также десантные группы 13 раз заходили в Южно-Китайское море, что более чем вдвое превышает показатели 2020 года. Также по меньшей мере 11 ударных атомных подводных лодок США были замечены в Южно-Китайском море или вблизи него.

«Военная деятельность США вблизи Китая побила рекорды не только по численности, но и по тому, насколько близко они приблизились к Китаю», — заявил изданию Фу Цяньшао, китайский эксперт по военной авиации.

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По его словам, эти провокационные действия направлены на получение разведывательных данных о Народно-освободительной армии Китая и подготовку США к потенциальному крупному военному конфликту с Китаем.

В свете нынешней ситуации Китаю следует продолжать свои усилия по защите национального суверенитета и территориальной целостности «путём укрепления своего оборонного строительства и повышения боеготовности войск».

«Китай должен сохранять высокую бдительность, внимательно следить за ними и принимать надлежащие меры для противодействия им, включая совершенствование вооружения и техники, а также повышение уровня подготовки НОАК», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, США рассматривают Китай «как своего первостепенного оппонента и пытаются подавить его во всех отношениях, включая военную сферу».