29 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Нужна ли тотальная вакцинация от COVID-19 — вопрос спорный и дискутируемый. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что вакцинация должна быть добровольной, а людям следует терпеливо разъяснять необходимость и пользу этой процедуры. Как же это разъяснение осуществляется на практике?

Максим Воронов, , 19:27 — REGNUM Наблюдение за так называемой социальной рекламой, появившейся в течение последних месяцев и агитирующей за добровольно-принудительную вакцинацию, показывает с предельной очевидностью: авторы и заказчики провальной информационной кампании либо совершенно не представляют себе реального социума и настроений в нем, либо работают «на отвяжитесь», либо нарочно делают все, чтобы их дорогостоящие усилия приносили противоположный результат. Речь не об «информационных» роликах, где врачи и артисты призывают прививаться, — тут можно соглашаться или не соглашаться по существу доносимой информации. Речь о «креативном подходе».

Александр Дейнека. Два класса. 1934

То, что сразу бросается в глаза: ролики адресованы не обычным психически уравновешенным людям с их обычными заботами и запросами, а совершенно особой публике. Эта публика озабочена в основном тем, как и где комфортно и с шиком отдохнуть, поразвлечься (с перчиком) и вкусно поесть. Главными мотивирующими факторами для этих людей являются зависть, алчность и похоть. При этом эти «сферические люди в вакууме» очень не любят представителей сексуальных меньшинств и обожают сплетни и доносы. При этом распространяет сплетни об «антиваксерах» и призывает к доносительству на новых «врагов народа» почему-то открытый гей.

Посудите сами: в ролике, который демонстрировали на слушаниях по QR-кодам в Общественной палате как пример сегрегационного безумия, некие наслаждающиеся вкусной едой, шопингом и фитнесом хипстеры призывают противников прививок «не менять своих убеждений», потому что без них этим хипстерам стало хорошо и просторно. Вероятно, результатом просмотра должна стать не ярость по отношению к новоявленным «диким помещикам» (помните героя Салтыкова-Щедрина, который мечтал, чтобы эти вонючие сиволапые мужики куда-нибудь делись?), а обильное слюнотечение и зуд в пятках, чтобы немедленно бежать за прививкой и вожделенным кодом.

У входа в московский ресторан Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Или еще один «шедевр»: муж с женой решили разнообразить свою сексуальную жизнь и посетить клуб свингеров. Но когда доходит до дела, у «жены» оказывается все в порядке с прививкой, а у «мужа» заветного кода не обнаруживается, и ему остается только с ужасом издалека наблюдать, как к ненаглядной пристраивается сзади какой-то чужой самец. Остается только гадать, чего же другого он, собственно, ждал от этого мероприятия? И это не первый и не последний ролик с сексуальным контекстом, где QR или сертификат о прививке котируется наравне со всем известным изделием резиновой промышленности.

Ну или не столь пикантный ролик, в котором из ресторана выставляют двоих вертлявых манерных юношей без кодов, а наблюдающие за этим посетители говорят, что нужно не быть лицами неправильной ориентации и прививаться. Это особенно забавно в свете даже не ролика, а целого фильма от RT, где «гей на передержке» Красовский в ретроантураже комнаты следователя клеймит «врагами народа» противников принудительной вакцинации, демонстрирует кокетливые носочки и в духе стервозной сплетницы-трикотезы проходится по личной жизни, внешности и умственным способностям «обвиняемых».

А еще аудитория ковидной информационной кампании, вероятно, поголовно фанатеет по «Гарри Поттеру», иначе чем объяснить появление сетевого движения кибербуллеров «Мракоборец» и дружественного ему телеграм-канала с названием, намекающим на фильм «Фантастические твари». Если абстрагироваться от чудовищной переклички с бандеровским сайтом «Миротворец», вплоть до слогана «Слава науке!», то и сама аналогия с мракоборцами-аврорами вызывает вопросы. Джоан Роулинг можно подозревать в чем угодно, но только не в любви к репрессиям и чиновному произволу, а потому и аврорат, и министерство магии показаны отнюдь не однозначно, особенно в последних книгах. Методы и стиль «Мракоборца» скорее напоминают о таком тошнотворном персонаже, как Долорес Амбридж, которая всячески поощряла доносы, слежку и садистские преследования, а потом и вовсе переметнулась на сторону Тьмы.

Реклама вакцинации в Москве Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

От всего этого компоста разит таким затхлым презрением к «простому» человеку, к этим внезапно заартачившимся «баранам», что становится жутко. Прежде всего потому, что у всего этого есть заказчики, и вряд ли это какие-нибудь коварные зарубежные фонды, желающие нам навредить. Кто-то, вероятно, смотрел и одобрял сделанную «работу», прежде чем выплатить гонорары. Должно быть, эти «кто-то» получают представление о народе российском исключительно по комедийным телесериалам, отсюда и сытый скабрезный хохоток, который разве что только не звучит за кадром.

С другой стороны, случись вдруг чудо — и озаботься авторы агитматериалов и их заказчики реальными чаяниями и нуждами людей, какие сюжеты они могли бы снять, какими бы были их герои? Бабушка, которую не пускают за пенсией? Инвалид, вынужденный хромать пешком, потому что его высадили из трамвая? Больной, которому не попасть на плановую операцию? Рабочий, перед которым закрылись ворота завода? Но это бы было совсем не смешно и, пожалуй, наводило бы на мысли, далекие от шприцев и прививок. Потому по всем каналам и сетям расползается «ковид-позитивчик», выставляющий клоунами людей, реализующих свое право на добровольность вакцинации. Пополам с прозрачными намеками на 37-й год.

Предъявление сертификата вакцинации, чтобы пройти в театр Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Помнится, генсек КПСС Юрий Андропов, искренне или притворно, сетовал на то, что партийная элита как следует не знает страны, в которой живет и трудится. Такое незнание — и барское нежелание знать — привело в итоге к произошедшей 30 лет назад трагедии распада этой самой страны. Авторы новейшей информационной кампании, адресуя свое рукоделие выдуманным карикатурным персонажам, оскорбляют и наполняют гневом, пока что затаенным, реальных живых людей. Тех из них, кто не молчит, пытаются выдать за проплаченных ботов, но это не может длиться бесконечно. Если власть и ее пропагандисты не начнут последовательно, а не в виде отдельных просветлений слушать народ и говорить с ним на равных, всерьез и с уважением, все может закончиться большой бедой.