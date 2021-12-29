Стокгольм, , 14:26 — REGNUM 29 декабря новостной портал Omni представил краткую выборку новостных редакционных материалов со страниц крупнейших средств массовой информации Швеции, которые положительно в своем большинстве отнеслись к заявлению министра юстиции Моргана Йоханссона, который объявил, что правительство страны намерено запретить дебоширам посещать такие общественные места, как библиотеки или бассейны.

Стокгольм. Швеция

«Несмотря на то, что надо приветствовать изменения точки зрения человека, скверно, что Морган Йоханссон хочет создать видение того, что он всегда выступал за введение данной меры», — пишет Expressen.

Редакция SvD также приветствовала заявление Йоханссона, но так же как и Expressen, обратила внимание читателей, что «Социал-демократы» все больше выступают за проведение ряда инициатив, которые годами сами же критиковали.

Редакция Sydsvenskan задается вопросом, как предложение будет осуществляться на практике? Будут ли сами библиотекари выгонять дебоширов или за них это будут делать охранники? Как сотрудники библиотеки смогут понять, что перед ними стоит человек, доступ которому в помещение запрещен?