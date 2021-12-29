29 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

В российском сегменте Telegram пытаются понять, кто виноват в падении уровня жизни населения и что с этим делать.

Георгий Балаков, , 19:31 — REGNUM От постпандемийного восстановления российской экономики простые жители страны не получили ощутимого эффекта. Рост макроэкономических показателей, если такой и имеет место быть, практически не способствует повышению благосостояния населения, по кошелькам которого больно ударило падение доходов вкупе с ростом инфляции. Так считают в российском сегменте Telegram. Именно тема экономики и уровня жизни стала одной из ключевых, на которую в мессенджере обратили внимание, подводя итоги уходящего 2021 года.

Николай Касаткин. Жена заводского рабочего. 1901

Второй год пандемии, несмотря на определенные признаки стабилизации и восстановления экономики, также характеризуется снижением стандартов потребления для значительной части общества. Обобщение данных проводимых в течение года соцопросов говорит о том, что примерно 40% граждан России в последние годы вынужденно отказываются от покупки необходимых товаров широкого потребления, отмечает телеграм-канал «Незыгарь».

"При этом большинство социума, так или иначе, заявляет о труднодоступности или даже невозможности крупных покупок (начиная от стиральной машины, телевизора и дороже). Снижение стандартов потребления характеризует экономическое поведение абсолютного большинства общества, за исключением узкой прослойки граждан с высокими доходами», — написал ТГ-канал.

По мнению автора, режим перманентной экономии и снижение стандартов потребления стали базовой реакцией людей на кризис, вызванный пандемией коронавируса и ограничениями. Экономическая активность граждан во многом характеризуется высоким ожиданием дальнейшей инфляции. Это заставляет состоятельную часть социума пересматривать структуру своих сбережений и инвестиций. Для граждан с невысоким доходом такие ожидания вкупе с отсутствием сбережений в перспективе следующего года будут работать на дальнейший рост закредитованности и ограничат их потребительскую активность, прогнозирует автор публикации.

«Текущий социально-экономический контекст заставляет абсолютное большинство общества все чаще думать о хлебе насущном и все меньше уделять внимания параметрам общественно-политической жизни. Фокус общественного внимания устойчиво смещается в сторону повседневных стратегий жизнедеятельности и необходимости преодоления последствий пандемии и, шире, ковидокризиса», — сообщил «Незыгарь».

Микрофинансовая организация Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Опросы населения показывают, что вызванный пандемией кризис негативно сказался не только на уровне благосостояния населения, отмечает ТГ-канал. Сложившаяся ситуация также сильно бьет по общественным настроениям и психическому состоянию граждан. На фоне высоких показателей заболеваемости COVID-19 и вводимых ограничений специалисты фиксируют рост тревоги, неопределенности. Это негативно влияет на социальную активность общества, а также делает его менее восприимчивым к позитивной повестке.

«Текущее эмоциональное состояние социума характеризуется возрастанием значения неблагоприятных факторов, которыми сопровождается ковидокризис. Факторы социальной тревоги, рост розничных цен на продукты питания, а также стресс-параметры распространения коронавируса и его негативного влияния на состояние здоровья граждан усиливают эмоциональное напряжение индивидов и способствуют эмоциональному выгоранию», — считает «Незыгарь».

Следствием такого эмоционального фона ТГ-канал называет стремление людей замыкаться на текущих проблемах и усиление социального пессимизма. Также опросы показали, что в социуме возрастает запрос на иждивенческие настроения, что социологи считают естественной реакцией на усиливающееся экономическое неравенство. Ключевым же аспектом кризиса, который больнее всего бьет по населению, стала инфляция, убежден телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

"Тема с ростом цен и так болезненна для россиян: инфляция по итогам года превысит целевой показатель Центробанка в два раза и пробьет 8%, а цены на продукты взлетели до небес, причем дорожают базовые продукты: по данным Росстата, картофель подорожал на 147%, морковь — на 130%, капуста — на 186%. Видимо, новые «высоты» желает преодолеть и цена на аренду квартир, хотя в 2021 году она уже увеличилась на 31%. Но видно, есть куда стремиться», — написал ТГ-канал.

Покупатель в супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

Автор публикации приводит данные социологических опросов, согласно которым порядка 69% граждан России испытывают финансовые трудности. При этом 39% респондентов утверждают, что общий ежемесячный доход всей семьи еле-еле позволяет «закрыть» основные потребности.

Что касается причин ускорившихся темпов роста цен, то лежат они за пределами России, убежден телеграм-канал «Клуб Двинского». Его автор является сторонником идеи «импортной инфляции», которую спровоцировал масштабный выпуск ничем не обеспеченных долларов США. Более того, канал винит Центральный банк (ЦБ) России в нежелании признавать этих очевидных, на его взгляд, вещей.

«Упорству Эльвиры Набиуллиной можно позавидовать. Ни за что глава ЦБ не хочет признавать ответственность мировых регуляторов за текущий рост цен. Она называет какие угодно причины, но только не работу печатного станка со стороны ФРС и ЕЦБ. Вот и сейчас в интервью телеканалу «Россия 24» Набиуллина смогла уйти от ответа. Но сделала это достаточно грамотно. На вопрос, почему растут цены, Набиуллина ответила, что во всем виноват баланс спроса и предложения. Видите ли, после кризиса 2020 года спрос восстанавливается активными темпами, в то время как предложение не поспевает. Виноваты в этом разрывы логистических цепочек, отсутствие миграционных потоков и так далее», — возмутился «Клуб Двинского».

Автор публикации признал, что с теоретической точки зрения Набиуллина говорит все правильно. По его мнению, глава Банка России совершенно верно определяет причину медленного восстановления предложения. Но это не является главным фактором — предложение восстанавливается не медленными, а естественными темпами. Кризис 2020 года нанес серьезный удар по мировой экономике, поэтому было бы странно ожидать, что предложение будет восстанавливаться быстро. Равно как и спрос, если бы не одно но.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для того, чтобы определить истинную причину инфляции, необходимо обратить внимание не на предложение (которое отстает), а на аномально быстрое восстановление спроса. Это произошло потому, что мировые регуляторы (в первую очередь ФРС и ЕЦБ) напечатали и печатают слишком много денег. Они раздали «вертолетные деньги», которые не были ни на тот момент, ни на сегодняшний обеспечены реальным производством. И спрос, и предложение должны были восстанавливаться равномерно, но получилась совершенно обратная ситуация», — выстраивает логическую цепочку «Клуб Двинского».

Автор поста отмечает, что вместо этих мер куда более целесообразно было бы запустить механизм ограниченной эмиссии не для поддержки спроса, а для поддержки предложения. Проще говоря, деньги нужно было печатать под целевые проекты развития экономики. В этом случае расширение выпуска товаров и услуг снизило бы инфляционное давление, в то время как эмиссия под спрос, которую проводят ФРС и ЕЦБ, наоборот, выступает проинфляционным фактором.

«Второй момент. До 40% свеженапечатанных долларов и евро оказывается на фондовом рынке. Оборот денег на биржах сумасшедший. Конечно, когда много свободных средств, начинается скупка, в том числе и товарных фьючерсов. Поскольку глобалистская система мироустройства, установившаяся после распада СССР, сделала биржевые котировки маркером «справедливых» цен (а истинной целью глобалистов является осуществление спекуляций и манипулирование рынком), при триллионных вливаниях стоимость биржевых товаров взлетела за считаные месяцы. А это в основном сырье. Следовательно, начался рост себестоимости издержек», — объяснил своим подписчикам «Клуб Двинского».

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом, единственной причиной нынешней мировой инфляции является работа печатного станка ФРС и ЕЦБ. Все остальное — сопутствующие факторы. Для реальной борьбы с инфляцией необходимо чётко осознавать первопричину и бороться с ней, считает автор поста. По его мнению, России защититься от «импорта инфляции» куда проще, чем другим государствам, поскольку наша страна является производителем большинства биржевых товаров. Поэтому ими легко можно насытить внутренний рынок.

«Однако Набиуллина упорно не хочет признавать первопричину инфляции, хотя она очевидна. Впрочем, нет сомнений в том, что глава ЦБ прекрасно все понимает. Это понимают даже студенты-первокурсники. Здесь вопрос другой. Почему она, в отличие от Путина, Мишустина, Белоусова, боится обвинить ФРС и ЕЦБ в разгоне инфляции? И вот уже здесь ответ не является очевидным», — подытожил «Клуб Двинского».

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