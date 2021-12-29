Стокгольм, 29 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В преддверии грядущих парламентских выборов в Швеции представители телеканала TV4 совместно с социологами из Sifo провели опрос, в ходе которого жителей страны попросили назвать самые главные вопросы, которые, по их мнению, станут актуальными в период предвыборной кампании. Результаты опроса 29 декабря опубликовал новостной портал Omni.

Pixabay.com Флаг Швеции

Так, самым главным вопросом перед выборами в риксдаг в 2022 году, станет здравоохранения (61%). Второе место занимают вопросы миграции/интеграции — 52%. На третьем месте оказались проблемы школы/образования (51%).

В то же время, пишут журналисты, значительная часть граждан считает, что власти должны сосредоточиться на вопросах обороны и политики безопасности.

В опросе TV4/Sifo, проведенном в последние дни декабря, приняли участие 1300 человек.