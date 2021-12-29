Стокгольм, 29 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции действует целевой показатель, в соответствии с которым страна должна производить 100% электроэнергии с помощью возобновляемых источников. 29 декабря редакция телеканала SVT опубликовала материал, в котором журналисты сообщили, что парламентские партии думают о вероятности нулевых выбросов к заявленному сроку.

(сс) Self-taken Риксдаг

Если «Левые», «Социал-демократы», «Зеленые» и «Центристы» однозначно ответили «да», то «Либералы», «Шведские демократы» и «Христианские демократы» выразили сомнения насчет достижения нулевых выбросов. Единственной партией, которая ответила категорично «нет» стали «Умеренные».

Более того, на вопрос: «Считаете ли вы, что целевой показатель должен на 100% включать в себя возобновляемые источники энергии или на 100% состоять из неископаемых источников?», мнения партий разделились. Правительственные партии выступили за формулировку «возобновляемые», в то время как оппозиция заняла противоположную позицию.