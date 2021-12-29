Москва, , 14:17 — REGNUM Исследование фобий жителей в регионах России позволяет выделить территории с низкой тревожностью. Это будет Северный Кавказ, некоторые регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по медиапроектам КРОС Петр Кирьян.

«Что между ними общего?

Первое, это относительно малонаселённые регионы. Не в том смысле, что там мало людей, а в части плотности расселения.

Когда общество сталкивается с пандемией, в этих регионах абсолютные показатели не выходят в топ статистики по России (хотя в относительных цифрах — они все равно значительные). А различные ограничительные меры носят умеренный характер.

Второе, это регионы России, где по разным причинам люди опирается на свои силы и ближний круг. Это может быть традиция (большая семья) или условия работы вахтой или на промысле.

В любом случае это модель отношения к рискам и вызовам в быту отличная от центральной России. И именно в период пандемии он работает против фобий.

Отчасти, на фобии влияет риторика власти, то как строится или не строится диалог. Это, как минимум, сработало для Северного Кавказа.

Наконец, есть территории, которые по определению не могут быть в зоне покоя — мегаполисы и города миллионники, для которых характерен повышенный уровень стресса и тревожности», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года наиболее тревожными в России регионами оказались Москва и Санкт-Петербург.

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