* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 29 декабря, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силы Фронта национального сопротивления не представляют опасности для новых властей Афганистана, так как физически отсутствуют в стране. Об этом представитель пришедших к власти радикалов Забиулла Муджахид заявил 29 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Отвечая на вопрос о возможной опасности этих формирований для ныне руководящего страной движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он отметил, что и группировка, и Фронт, возглавляемый Ахмадом Масудом-младшим, «были отвергнуты народом Афганистана».

«ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт сопротивления присутствуют в стране только на бумаге в СМИ, физически в стране их нет», — сказал Муджахид РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, афганские радикалы заявили о намерении назначить своего посла в Москве.

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