Стокгольм, , 14:28 — REGNUM Если Швеция намерена и дальше продолжать сокращать выбросы в атмосферу, то дальнейшая электрификация страны неизбежна. Однако политические партии в риксдаге не могут ответить на главный вопрос: какое будущее ожидает атомную энергетику. Об этом 29 декабря сообщил телеканал SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Мы должны сокращать выбросы. Но если мы хотим управлять этим процессом и в то же время обеспечивать энергоснабжение, атомная энергетика должна стать полноценным звеном», — заявила в интервью Элизабет Свантессон, представитель «Умеренных» по экономическим и политическим вопросам.

«Левые» и «Зеленые» категорически выступают против работы атомного энергетического комплекса после 2040 года, когда Швеция достигнет цели по нулевым выбросам. Четыре партии правой оппозиции однозначно выступают «за».

Однако «Социал-демократы» по-прежнему не заняли политической позиции по данному вопросу.

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