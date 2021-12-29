Осло, 29 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Норвегии медиагруппа Amedia приостановила выпуск печатных изданий после хакерской атаки в ночь на 28 декабря, сообщается на сайте группы.

Christoph Scholz Хакер

«В ночь на 28 декабря многие из центральных компьютерных систем Amedia подверглись хакерской атаке. Интернет-издания выходят в обычном режиме, однако бумажные издания в среду не выходят», — сообщили в компании.

В медиагруппе уточнили, что системы публикации бумажных изданий, анонсов и система подписки не работают, как положено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) был атакован киберпреступниками.

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