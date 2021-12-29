Токио, , 14:14 — REGNUM Японское правительство выразило протест в связи с проведением Южной Кореей учений по обороне спорной группы островов Такэсима (Токто) в Японском море. Об этом сообщает 29 декабря МИД Японии.

Один из островов Такэсима (Токто) (сс) Ulleungdont

В протесте, переданном по дипломатическим каналам, говорится, что Токио сочло «неприемлемыми и крайне прискорбными» действия Сеула в отношении островов. За эти небольшие скалистые острова Япония и Южная Корея ведут территориальный спор с 1945.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея заранее не сообщала об учениях по обороне группы Токто, чтобы избежать конфликта с Японией. Впервые такие учения Южная Корея провела в 1986 году, с 2003 года она повторяет их два раза в год.

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