Стокгольм, , 14:16 — REGNUM Почти 8000 оленей пропали в северной Швеции после того, как пастбища, где раньше обитали животные, замерзли, в результате чего они были вынуждены искать новые места для своего пропитания. Об этом 29 декабря сообщил телеканал SVT.

Олени

«Осенью выпал ранний снег, который замерз, в результате чего олени отправились в новые районы», — заявил в интервью SVT оленевод Тумас Севе.

По его словам, ранний снег и последующее похолодание привели к тому, что саамы не успели отправиться в лес, чтобы собрать стада животных, прежде чем они покинули свои обычные места кормления.

«Сейчас олени уже разбрелись по территории двух стран, и вернуть их становится все труднее. Этого не должно происходить. Если раньше наши предки говорили о том, что это происходит с разницей в 30 лет, то теперь это повторяется ежегодно», — отметил Севе.