Москва, , 14:12 — REGNUM Меры Центрального банка РФ, направленные против роста закредитованности населения, не ограничиваются ужесточением денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников.

Кредит 401(K) 2012

«Данные меры не ограничиваются лишь ужесточением кредитно-денежной политики, а носят более системный характер, — сказал Красильников. — Основной инструмент — это макропруденциальные надбавки, которые представляют собой надбавки к коэффициентам риска, увеличивающие требования к капиталу по различным видам кредитов».

Как пояснил экономист, такие надбавки оказывают сдерживающее влияние на рост и структуру кредитования.

«Это объясняется тем, что не все участники рынка обладают достаточным запасом капитала, — сказал Красильников. — Кроме того, повышение надбавок приводит к сокращению рентабельности отдельных банковских продуктов и, как следствие, к снижению их предложения. Из уже принятых мер следует отметить, что с 1 января и 1 февраля 2022 года ужесточаются различные требования к расчету показателя долговой нагрузки заемщика, что приведет к повышению среднего коэффициента риска на 20 п. п. и будет способствовать замедлению активности по кредитованию и повышению дополнительного запаса капитала банков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Красильников рассказал, какой вид кредитования является самым рисковым.

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