Москва, 29 декабря 2021, 14:12 — REGNUM Меры Центрального банка РФ, направленные против роста закредитованности населения, не ограничиваются ужесточением денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников.

Кредит
Кредит
401(K) 2012

«Данные меры не ограничиваются лишь ужесточением кредитно-денежной политики, а носят более системный характер, — сказал Красильников. — Основной инструмент — это макропруденциальные надбавки, которые представляют собой надбавки к коэффициентам риска, увеличивающие требования к капиталу по различным видам кредитов».

Как пояснил экономист, такие надбавки оказывают сдерживающее влияние на рост и структуру кредитования.

«Это объясняется тем, что не все участники рынка обладают достаточным запасом капитала, — сказал Красильников. — Кроме того, повышение надбавок приводит к сокращению рентабельности отдельных банковских продуктов и, как следствие, к снижению их предложения. Из уже принятых мер следует отметить, что с 1 января и 1 февраля 2022 года ужесточаются различные требования к расчету показателя долговой нагрузки заемщика, что приведет к повышению среднего коэффициента риска на 20 п. п. и будет способствовать замедлению активности по кредитованию и повышению дополнительного запаса капитала банков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Красильников рассказал, какой вид кредитования является самым рисковым.

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