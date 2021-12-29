Киев, , 14:12 — REGNUM Новым гостем YouTube-шоу «В гостях у Гордона» стал депортированный из России комик Идрак Мирзализаде. Выпуск с его участием доступен на одноимённом канале.

Идрак Мирзализаде Цитата из видео на YouTube

В интервью Мирзализаде рассказал о своём детстве, стендапе, а также о скандале с шуткой про русских, из-за которой ему запрещён пожизненный въезд на территорию РФ. Комик подарил ведущему шоу Дмитрию Гордону футболку с изображением их лиц с надписью: «Барак? Идрак». Дизайн кофты является отсылкой к известной шутке Гордона, сказанной в интервью с предпринимателем Михаилом Ходорковским.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из своих интервью Идрак Мирзализаде сказал грубую шутку о русских людях, которую вырвали из контекста. После этого комику начали угрожать, из-за реакции общественности МВД депортировал его из России.

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