Москва, , 14:09 — REGNUM Рост закредитованности российского населения может обернуться системными рисками для всего банковского сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников. Так он прокомментировал обеспокоенность главы Банка России Эльвиры Набиуллиной закредитованностью жителей РФ.

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«На данный момент показатели закредитованности растут. В частности, растет необеспеченное потребительское кредитование, что является одним из наиболее рискованных видов кредитования, — сказал Красильников. — Это объясняется изменением реальных доходов населения и попыткой поддержать достигнутый уровень потребления. Дальнейшая динамика этого показателя будет зависеть от величины ключевой ставки и от действий ЦБ по макропруденциальному регулированию. Последнее представляет собой меры по сокращению рисков финансовой нестабильности на уровне банковской системы».

Экономист подчеркнул, что рост закредитованности, особенно в условиях изменения доходов на фоне пандемии, может привести к неплатежеспособности заемщиков и, как следствие, к системным рискам для всего банковского сектора.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в начале 2022 года в России традиционно будет наблюдаться сезонное сокращение объемов потребительского кредитования.