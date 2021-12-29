Кишинёв, 29 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон, объявленный подозреваемым по делу о хищении государственных средств через энергетическую компанию Energocom, себя виновным не считает и скрываться не собирается. Об этом политик 29 декабря заявил журналистам, выйдя после допроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

На допросе ему предъявили подозрение в причастности к хищению $12 млн из бюжета в 2008 году. Додон тогда был вице-премьером республики.

«Никуда убегать мы не собираемся», — сказал бывший молдавский лидер.

Он заявил, что его признали подозреваемым, чтобы дискредитировать, а также для отвлечения внимания граждан страны от реальных проблем, таких как резкий рост тарифов на газ. Додон отметил, что готов сотрудничать со следствием.

Ранее Додон сдал мандат депутата парламента, таким образом лишившись депутатской неприкосновенности. Пои этом он заявил, что ожидает начала преследования со стороны властей, но не боится этого.

Напомним, ранее следователи генпрокуратуры Молдавии установили, что руководство Energocom в 2008 году в ходе сговора с должностными лицами минэкономики республики и Национального агентства по регулированию в энергетике совершали хищение государственных средств за счет необоснованного увеличения закупочной цены на электроэнергию.