Москва, 29 декабря 2021, 14:07 — REGNUM При размещении личных накоплений в валютные активы стоит учитывать показатели их волатильности, состояние экономик стран-эмитентов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Воронкова Елена.
Как сообщало ИА REGNUM, глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган считает, что сбережения, которые не планируются к тратам на долгосрочном горизонте, лучше держать в долларах или евро.
Читайте также: Финансист назвал валюты, в которых жителям РФ лучше хранить сбережения