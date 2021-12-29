Москва, 29 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. При размещении личных накоплений в валютные активы стоит учитывать показатели их волатильности, состояние экономик стран-эмитентов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Воронкова Елена.

Доходы

«Все эти факторы и определяет динамику курсов своих национальных денежных единиц.

Также важно сформировать диверсифицированный валютный портфель для компенсации возможных потерь по одним валютам прибылью от других.

С учетом этого наиболее целесообразен консервативный выбор валют — вложения в традиционную валютную пару «доллар-евро».

Также сбережения можно вложить в швейцарский франк, который многие годы считается надежной «тихой гаванью» для сбережений», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган считает, что сбережения, которые не планируются к тратам на долгосрочном горизонте, лучше держать в долларах или евро.

Читайте также: Финансист назвал валюты, в которых жителям РФ лучше хранить сбережения