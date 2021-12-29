Таллин, 29 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. С 29 декабря жителям Эстонии разрешается выход пешком на лед Чудского озера. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

suvimaria Лед

Решение принято в связи с укреплением ледяного покрова. Пешком и на легких транспортных средствах разрешен выход на лед Псковского озера, Теплого озера и Нарвского водохранилища, а также на лед озер Ванику, Пабра и Крийва восточной Эстонии.

В то же время из соображений безопасности полностью запрещен выход на лед реки Наровы и озера Паттина, а также выход на лед Чудского озера на территории от Омеду до Кодавере.

В последние дни на северо-востоке Эстонии установилась морозная снежная погода с ночными температурами ниже — 10 градусов.